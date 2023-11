Sans Tambour L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT, 21 janvier 2024, PERPIGNAN.

Sans Tambour L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT. Un spectacle à la date du 2024-01-21 à 18:00 (2024-01-16 au ). Tarif : 29.2 à 32.5 euros.

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE ET DE DANSE-LYON (L-R-21-1423/14375/14372) présente ce spectacle Sans Tambour est l’histoire de l’effondrement qui arrive sans crier gare d’une maison et des personnes qui l’habitent. À partir de cette situation Samuel Achache et l’ensemble des acteurs et musiciens composent une pièce sous forme de tableaux qui racontent plusieurs époques, d’aujourd’hui à l’âge de pierre, et parcourt les pans de vie de ceux qui ont habité cette maison.Le plateau est un chantier en déconstruction permanente, fait des strates du passé et des traces du présent. Le chant sort des ruines et les instruments de musique des décombres; chaque musicien-interprète tente de reconstruire avec ce qu’il reste.Accompagné à la direction musicale par Florent Hubert et par une partie de ses collaborateurs, Samuel Achache revient à une forme très musicale qui part du Lied comme forme intime pour travailler sur l’ensemble, en le faisant porter par plusieurs voix.Les lieder sont des miniatures. Là où la symphonie est un développement, une image totalisante du monde et de la pensée, la forme Lied travaille le fragment, la plongée dans des images ultra subjectives, profondes mais fugaces. Comme des éclats.Si les lieder sont des fragments, nous travaillons à partir de fragments de fragments.Le rapport que chacun des protagonistes entretiendra à la musique sera aussi au centre de l’action : s’ils doivent avoir comme moyen d’expression la musique ou le chant quand les mots ne suffiront plus, chacun aura une façon de se frotter, de tisser, de construire sa toile avec elle. Accès PMR : 02 32 40 70 40 Sans Tambour

Votre billet est ici

L’ARCHIPEL – SALLE GRENAT PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000

29.2

EUR29.2.

Votre billet est ici