Céleste, Ma Planète L’ARCHIPEL – SALLE CARRE Catégories d’Évènement: 66000

Perpignan Céleste, Ma Planète L’ARCHIPEL – SALLE CARRE, 7 juin 2024, PERPIGNAN. Céleste, Ma Planète L’ARCHIPEL – SALLE CARRE. Un spectacle à la date du 2024-06-07 à 19:00 (2024-06-07 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros. L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle Durée 1hRéservation PMR : 04 68 62 62 00 Céleste, Ma Planète Votre billet est ici L’ARCHIPEL – SALLE CARRE PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000 14.0

EUR14.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 66000, Perpignan Autres Lieu L'ARCHIPEL - SALLE CARRE Adresse Av du Général Leclerc Ville PERPIGNAN Departement 66000 Lieu Ville L'ARCHIPEL - SALLE CARRE latitude longitude 42.70100587823084;2.8897685878661727

L'ARCHIPEL - SALLE CARRE PERPIGNAN 66000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/