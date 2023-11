Incandescences L’ARCHIPEL – SALLE CARRE, 30 novembre 2023, PERPIGNAN.

L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle Le langage est vif et drôle, à l’image de ces jeunes comédiens, bluffant par leur authenticité. Tous ont des parents qui ont connu l’exil et une vie de duretés quotidiennes, mais aussi d’amour et de poésie. Pour sa première à l’Archipel, Ahmed Madani signe le dernier chapitre de sa trilogie Face à leur destin.Mise en scène : Ahmed MadaniTout public à partir de 15 ansThéatreDurée 1h50 sans entracteRéservation PMR : 04 68 62 62 00 INCANDESCENCES

L’ARCHIPEL – SALLE CARRE PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000

