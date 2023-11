Piano Piano L’ARCHIPEL – SALLE CARRE, 12 novembre 2023, PERPIGNAN.

L’ARCHIPEL (L-R-22-2/205/234/362/364) présente ce spectacle Piano Piano, c’est l’histoire d’une rencontre entre un univers sonore et un univers visuel. L’univers visuel, c’est Adrien Mondot qui le crée pour nous, en jonglant avec les arts numériques. L’univers sonore est confié à babx, pianiste et compositeur éclectique, autant à l’aise aux Victoires de la Musique qu’à l’avant-garde new-yorkaise. Ces deux artistes nous invitent à une épopée du rêve, entre abstraction et impressionnisme. Installation Juliette Hemard / Laurent Cuniot Direction musicaleTout publicMusique et installation visuelle FESTIVAL AUJOURD’HUI MUSIQUEDurée : 1h sans entracteRéservation PMR : 04 68 62 62 00 PIANO PIANO

L’ARCHIPEL – SALLE CARRE PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000

