Voyou L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR Catégorie d’Évènement: Perpignan Voyou L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR, 8 février 2024, PERPIGNAN. Voyou L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR. Un spectacle à la date du 2024-02-08 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. Le nouvel album de Voyou, “Les Royaumes Minuscules”, s’écoute comme si la musique avait des bras et nous enveloppait de sa peau, à la manière d’une amie ou d’un animal. Voyou Votre billet est ici L’ARCHIPEL – EL MEDIATOR PERPIGNAN Av du Général Leclerc 66000 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Perpignan Autres Lieu L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR Adresse Av du Général Leclerc Ville PERPIGNAN Departement 66000 Lieu Ville L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR latitude longitude 42.70100587823084;2.8897685878661727

L'ARCHIPEL - EL MEDIATOR PERPIGNAN 66000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/