Moi Mon Mari Mes Emmerdes LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 21:00 (2024-03-28 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Jusqu’où une femme peut-elle aller pour sauver son couple ? Arielle est mariée à Ludo mais ne trouve plus sa vie de couple très épanouissante. Elle a surtout l’impression de faire partie des meubles. Lasse de cette routine et pour rebooster la libido du couple, la jeune femme décide de passer une annonce en vue d’une partie exotique à trois. Mais ce qu’elle ne sait pas c’est qu’au même moment son mari passe, lui aussi, une petite annonce pour vendre sa voiture. Quand le premier visiteur arrive, les quiproquos se nouent ! Une comédie de Françoise Royès avec Angélique Lhérault, François Salles et Benoit Gaudriot Moi Mon Mari Mes Emmerdes

LA BOITE A RIRE PERPIGNAN 113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS 66000

