On Récolte ce qu’on S’Aime LA BOITE A RIRE, 2 février 2024, PERPIGNAN.

On Récolte ce qu’on S’Aime LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2024-02-02 à 21:00 (2024-02-01 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Le secret du couple idéal c’est qu’au moins l’un des deux soit fidèle. De préférence l’autre. Un couple qui vend du rêve !… Ah le couple idéal, vous en connaissez un, ou du moins vous en avez entendu parler, de ce couple parfait, sur lequel le temps n’a pas prise, qui s’aime depuis des années par delà le quotidien, dans la confiance et sans conflits ? Si vous n’ avez jamais rencontré ce couple, c’est normal. ATTENTION SPOILER : Le couple idéal n’existe pas ! Si vous pensez connaître ce couple parfait, qui vous vend du rêve, et vous énerve à la fois, rassurez-vous, c’est sûrement pire chez eux que chez vous. Pierre et Elisa s’aiment depuis 10 ans et rien ne semble entacher leur amour. C’est le couple parfait. Enfin semble-t-il… Une comédie de Irina Gueorguiev avec Sébastien El Fassi, Lise Giraudier, Sébastien Cypers On Récolte ce qu’on S’Aime

LA BOITE A RIRE PERPIGNAN 113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS 66000

