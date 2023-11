Aimer C’est ce qu’il y a de Plus Con LA BOITE A RIRE, 7 décembre 2023, PERPIGNAN.

Aimer C’est ce qu’il y a de Plus Con LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 21:00 (2023-12-07 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

La 1ère comédie résolument sexiste… et surtout féminine, se jouant des codes et qui remet chacun à sa place ! Alison n’en peut plus de se faire brancher par des mecs lourds dans la rue. Le jour de trop, elle en fait un malaise aux toilettes, au bureau. Et se réveille d’un coma… des années plus tard. Mais tel Hibernatus, son chéri doit faire tout ce qu’il faut pour ne pas la brusquer, la choquer. Avant de lui révéler le temps qu’il s’est passé. Donc il joue le jeu. Mais il a vieilli. Pas elle. Et ça ne va pas être simple. Surtout que, pendant ce temps, c’est vrai que le monde a changé. Nous sommes en pleine ère post “me-too”. Et si pendant ces années, il était devenu ce qu’elle rêvait d’un homme ? Serait-ce de trop ? Ou un miracle ? Ce qui est sûr, c’est qu’il ne fallait pas lui briser les ovaires ! Inspirée d’une histoire vraie arrivée à l’auteur Une comédie de Marie Arditi avec Sarah Pelissier, Sébastien Cypers Aimer C’est ce qu’il y a de Plus Con

Votre billet est ici

LA BOITE A RIRE PERPIGNAN 113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS 66000

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici