Pas De Panique Y’a Monique LA BOITE A RIRE PERPIGNAN Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales

Pas De Panique Y’a Monique LA BOITE A RIRE, 20 avril 2023, PERPIGNAN. Pas De Panique Y’a Monique LA BOITE A RIRE. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 21:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Une mamie de 55 ans, dynamique, attachante, un peu naïve, divorcée … plusieurs fois et alors ? Toujours en quête d’un prince charmant elle aime taquiner la gente masculine en usant de toutes les astuces pour arriver à ses fins : trouver l’homme de sa vie ! Ses trois petits enfants lui offrent une tablette pour son anniversaire afin qu’elle puisse se connecter et faire des rencontres ! Une comédie de et avec Marie-Carmen Fortéa Pas De Panique Y’a Monique Votre billet est ici LA BOITE A RIRE PERPIGNAN 113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS Pyrénées-Orientales 18.0

EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Perpignan, Pyrénées-Orientales Autres Lieu LA BOITE A RIRE Adresse 113 AV.DU PALAIS DES EXPOSITIONS Ville PERPIGNAN Departement Pyrénées-Orientales Tarif 18.0 18.0 Lieu Ville LA BOITE A RIRE PERPIGNAN

LA BOITE A RIRE PERPIGNAN Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpignan/

Pas De Panique Y’a Monique LA BOITE A RIRE 2023-04-20 was last modified: by Pas De Panique Y’a Monique LA BOITE A RIRE LA BOITE A RIRE 20 avril 2023 LA BOITE A RIRE PERPIGNAN

PERPIGNAN Pyrénées-Orientales