Vide grenier printanier Perpezac-le-Noir Catégories d’Évènement: Corrèze

Perpezac-le-Noir

Vide grenier printanier, 23 avril 2023, Perpezac-le-Noir. Vêtements enfants, adultes, jouets, déco, article de puériculture, livres bijoux… Buvette, gâteaux, crêpes….

Dimanche 2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . . Perpezac-le-Noir 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Children’s and adults’ clothes, toys, decoration, childcare articles, books, jewelry… Refreshments, cakes, pancakes… Ropa para niños y adultos, juguetes, decoración, artículos de puericultura, libros, bisutería… Refrescos, pasteles, tortitas… Kinder- und Erwachsenenkleidung, Spielzeug, Dekoration, Babyartikel, Bücher, Schmuck… Getränk, Kuchen, Crêpes… Mise à jour le 2023-01-18 par OT Terres de Corrèze

Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Perpezac-le-Noir Autres Adresse Ville Perpezac-le-Noir Departement Corrèze Lieu Ville Perpezac-le-Noir

Perpezac-le-Noir Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perpezac-le-noir/

Vide grenier printanier 2023-04-23 was last modified: by Vide grenier printanier 23 avril 2023 Perpezac-le-Noir

Perpezac-le-Noir Corrèze