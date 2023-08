9ème édition de la Boucle des Plateaux Perpezac-le-Blanc, 17 septembre 2023, Perpezac-le-Blanc.

Perpezac-le-Blanc,Corrèze

Randonnée pédestre 10-16 et 23 km. Le 17 septembre à partir de 7h30. RDV devant la salle des fêtes de Perpezac-le-Blanc. Repas possible sur réservation uniquement: 05 55 25 76 12. inscription possible en ligne. Organisé par l’association PBC..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Perpezac-le-Blanc 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



10-16 and 23 km hikes. September 17, starting at 7:30 am. RDV in front of Perpezac-le-Blanc village hall. Meal available on reservation only: 05 55 25 76 12. Online registration possible. Organized by the PBC association.

Caminatas de 10-16 y 23 km. 17 de septiembre a partir de las 7.30 h. Punto de encuentro frente al ayuntamiento de Perpezac-le-Blanc. Comida disponible previa reserva: 05 55 25 76 12. Posibilidad de inscripción en línea. Organizado por la asociación PBC.

Wanderung 10-16 und 23 km. Am 17. September ab 7:30 Uhr. RDV vor dem Festsaal von Perpezac-le-Blanc. Essen nur mit Reservierung möglich: 05 55 25 76 12. Anmeldung online möglich. Organisiert von der Vereinigung PBC.

Mise à jour le 2023-08-23 par Brive Tourisme