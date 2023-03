Tous au ramassage suite à l’abbatage Péroy-les-Gombries Péroy-les-Gombries Catégories d’Évènement: Oise

Oise Péroy-les-Gombries . Suite à l’abattage de grands arbres, nous avons besoin de vous pour ramasser les branches au sol, ratisser le sol, afin de dégager la partie sommitale des grès, et favoriser la venue du soleil pour les lézards. Prévoir des chaussures de marche et votre pique-nique. Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org reservation@cen-hautsdefrance.org +33 3 22 89 63 96 Péroy-les-Gombries

