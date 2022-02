Pérou Amitié Solidarité à CABARA Cabara Cabara Catégories d’évènement: Cabara

Cabara Gironde Cabara Soirée au profit de l’association « Pérou Amitié Solidarité » avec le groupe Perou Inka. Soirée musicale repas compris à la salle des fêtes à 19h. Exposition vente de produits péruviens. Le bénéfice intégral de cette soirée sera réservé à l’association P.A.S pour aider au financement des études des jeunes d’un bidonville de Lima: Collique. Réservation obligatoire jusqu’au 02/03/22 : 06.76.71.15.43 / 06.44.04.17.51 / quedubonheur.cabara@wanadoo.fr

