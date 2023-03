« Ensemble pour chanter et danser la France » Perosa Argentina TO Perosa Argentina Catégories d’Évènement: Perosa Argentina

« Ensemble pour chanter et danser la France » Perosa Argentina TO, 20 mars 2023, Perosa Argentina. « Ensemble pour chanter et danser la France » Lundi 20 mars, 18h00 Perosa Argentina TO Grâce au projet « Apprendre à Travers le chant », les classes primaires de l’I.C. « C. Gouthier » ont pu apprendre des chants et des danses d’origine française. Perosa Argentina TO Piazza Abegg, 7, 10063 Perosa Argentina 10063 Turin Piémont Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T18:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00

2023-03-20T18:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00 Associazione Musicainsieme

