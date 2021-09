Péronne La Ressourcerie AIR Péronne (Somme) Péronne, Somme Foire aux livres à la Ressourcerie de Péronne (Somme) La Ressourcerie AIR Péronne (Somme) Péronne Catégories d’évènement: Péronne

Foire aux livres à la Ressourcerie de Péronne (Somme) La Ressourcerie AIR Péronne (Somme), 4 octobre 2021 09:30, Péronne. 4 – 9 octobre Sur place Gratuit / Entrée Libre contact@laressourcerie.eu Foire aux livres au sein des magasins de la Ressourcerie AIR… La Foire aux livres se déroulera du lundi 4 au samedi 9 octobre de 9h30 à 17h00 Romans, bandes-dessinées, recueils de poésies, brochures, manuels scolaires… Autant de raisons de se rendre dans les magasins de la Ressourcerie AIR à Arras, Ervillers, Bapaume et Péronne… Attention : Respect des gestes barrières, des distanciations physiques et port du masque obligatoire. Ensemble, Ressourçons notre Territoire… #Ressourcerie #ESS #DLA #Emplois #IAE #Insertion #Territoire La Ressourcerie AIR Péronne (Somme) 41 faubourg de Paris Péronne 80200 Péronne Somme lundi 4 octobre – 09h30 à 17h00

