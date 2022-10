Verre de l’amitié éco-responsable à Péronne en Mélantois Péronne en Mélantois Péronne-en-Mélantois Catégories d’évènement: Nord

Gratuit

La médiathèque de Péronne en Mélantois vous accueille après ses animations pour les Nuits des bibliothèques afin de partager un verre de l’amitié éco-responsable. Péronne en Mélantois Péronne en Mélantois Péronne-en-Mélantois 59273 Nord Hauts-de-France La médiathèque de Péronne en Mélantois vous propose un verre de l’amitié eco-responsable à l’issu des animations des Nuits des bibliothèques le 15 octobre.

2022-10-15T17:00:00+02:00

2022-10-15T18:30:00+02:00

