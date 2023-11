Mathieu Oliver Formule 3 en 1 L’ODEON Catégories d’Évènement: Hérault

Pérols Mathieu Oliver Formule 3 en 1 L’ODEON, 13 décembre 2023, PEROLS. Mathieu Oliver Formule 3 en 1 L’ODEON. Un spectacle à la date du 2023-12-13 à 20:45 (2023-12-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. THEATRE ODEON MONTPELLIER (2-1090222 et 3-10900223) présente ce spectacle Un one-man-show bon pour la santé ! Dans « Formule 3 en 1 », découvrez : > une conférence décalée sur le thème des phobies > une visite d’un musée d’art très contemporain > un témoignage saisissant d’un membre de la FICF (Fédération Interrégionale des Complotistes de France) 1 comédien, 3 univers. Le saviez-vous ? Premières parties d’Anne Roumanoff, Artus, Christelle Chollet, Arnaud Tsamère, Ilyes Djadel… 15 prix dans différents festivals d’humour IMPORTANT : Veuillez récupérer votre placement à l’accueil du théâtre 30 min avant le début du spectacle. Mathieu Oliver Formule 3 en 1 Votre billet est ici L’ODEON PEROLS Avenue du Languedoc Hérault 20.0

EUR20.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu L'ODEON Adresse Avenue du Languedoc Ville PEROLS Departement Hérault Lieu Ville L'ODEON latitude longitude 0.0;0.0

L'ODEON PEROLS Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/