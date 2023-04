Benjamin Tranié – Nouveau Spectacle (Tournée) L’ODEON PEROLS Catégories d’Évènement: Hérault

Pérols

Benjamin Tranié – Nouveau Spectacle (Tournée) L’ODEON, 7 décembre 2023, PEROLS. Benjamin Tranié – Nouveau Spectacle (Tournée) L’ODEON. Un spectacle à la date du 2023-12-07 à 20:45 (2023-09-19 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTE CE SPECTACLE Benjamin Tranié Venez découvrir le nouveau spectacle de Benjamin Tranié à la Compagnie du Café-Théâtre ! Après le succès de son premier spectacle « Le Dernier Relais » et l’échec de son album de heavy-slam « À Fleur de Moi », Benjamin Tranié revient sur scène pour vous présenter un nouveau spectacle en création (avec zéro chanson). Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Benjamin Tranié Benjamin Tranié Votre billet est ici L’ODEON PEROLS Avenue du Languedoc Hérault 24.0

