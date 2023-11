Yoan Lesavre, Lève-toi L’ODEON, 25 novembre 2023, PEROLS.

Yoan Lesavre, Lève-toi L’ODEON. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 19:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Dans un mélange de Stand Up et de One man show, c’est avec son style, frais et dynamique, qu’il nous fait rire mais également prendre conscience avec humour de situations absurdes que nous rencontrons tous ! Avec une aisance et un plaisir non dissimulés pour l’interaction avec le public, il nous parle de son parcours : drôle et attachant. Repéré par Waly Dia pour ses premières parties, Yoan (originaire de Montpellier) écume les festivals et plateaux d’humour partout en France. Midi Libre : » Un charisme fou. Yoan Lesavre est déjà un pro de l’humour. Une carrière qui débute sous de bons auspices ! » Monte Carlo stand up Comedy : “ Yoan Lesavre, un comédien complet. Il touche à tout sans fausse note dans son One man show Lève toi. On a adoré son style, son humour et son écriture. À suivre très vite ” IMPORTANT : Veuillez récupérer votre placement à l’accueil du théâtre 30 min avant le début du spectacle. Yoan Lesavre, Lève-toi

L’ODEON PEROLS Avenue du Languedoc Hérault

