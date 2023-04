Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) L’ODEON PEROLS Catégories d’Évènement: Hérault

Pérols

Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) L’ODEON, 10 juin 2023, PEROLS. Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) L’ODEON. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 21:15 (2023-04-15 au ). Tarif : 24.0 à 26.0 euros. DAVID HARDIT PRODUCTION (L2&3-1076788/87) EN ACCORD AVEC MENTAL LIVE PRODUCTION Présente : ce spectacle . L’illusionniste Léo Brière crée avec vous son nouveau spectacle, et vous propose une expérience intime de mentalisme. Votre esprit n’a plus aucun secret pour lui… c’est donc avec humour et bienveillance qu’il lira en vous comme dans un livre ouvert : prédictions, lectures de pensée ou encore télékinésie.Vous découvrirez ainsi des numéros inédits qui seront la base de son nouveau spectacle.A savoir : Mandrake d’Or (Oscar de la magie) en 2021, Léo Brière est considéré comme le meilleur mentaliste de sa génération, demi-finaliste de La France à un Incroyable Talent, Léo Brière est régulièrement invité à la télévision et cumule plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux.N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32 Léo Brière Votre billet est ici L’ODEON PEROLS Avenue du Languedoc Hérault 24.0

EUR24.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu L'ODEON Adresse Avenue du Languedoc Ville PEROLS Departement Hérault Tarif 24.0 26.0 Lieu Ville L'ODEON PEROLS

L'ODEON PEROLS Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perols/

Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) L’ODEON 2023-06-10 was last modified: by Léo Brière – Nouveau Spectacle en Rodage (Tournée) L’ODEON L'ODEON 10 juin 2023 L'ODEON PEROLS

PEROLS Hérault