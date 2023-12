MONTPEL’CARNIVAL Pérols, 22 février 2024, Pérols.

Pérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-24

Bienvenue au MONTPEL CARNIVAL ! Préparez-vous à plonger dans l’atmosphère vibrante et envoûtante des Caraïbes. Cette événement est une célébration de la culture caribéenne, où nous vous invitons à venir vêtus de vos plus beaux costumes colorés..

Laissez libre cours à votre créativité et à votre imagination pour recréer l’ambiance électrisante des carnavals caribéens. Des spectacles de danse caribéenne enflammés vous émerveilleront, tandis que les rythmes entraînants de la musique reggae, shatta, zouk et soca vous feront danser toute la nuit.

Pour satisfaire vos papilles, nous vous proposerons une délicieuse sélection de plats et de cocktails inspirés de la cuisine caribéenne.

Des stands d’artisanat local seront également présents, vous permettant de découvrir et d’acheter des souvenirs uniques et authentiques de la culture caribéenne.

Cette soirée sur le thème du Carnaval Caribéen promet d’être une expérience inoubliable, offrant un mélange enivrant de musique, de danse, de couleurs et de saveurs. Alors préparez-vous à vous immerger dans cette ambiance chaleureuse et festive, et laissez-vous emporter par l’énergie contagieuse des Caraïbes !

Pérols 34470 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-14 par OT MONTPELLIER