GIORDA HYPN’OSE Pérols, jeudi 7 mars 2024.

GIORDA HYPN’OSE Pérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:45:00

fin : 2024-03-07 22:00:00

Ne manquez pas le spectacle Giorda Hyp’ose au théâtre de l’Odéon Montpellier.

Osez !

Que vous soyez réceptifs ou pas, Giorda saura vous hypnotiser !

Préparez-vous à penser autrement !

Sur scène ou dans le public, osez vivre une expérience extraordinaire et inoubliable. Vos sens seront décuplés, vos perceptions renversées, vos certitudes bouleversées.

Avec habileté et bienveillance, Giorda défie les croyances conventionnelles et vous invite à découvrir une nouvelle réalité.

Osez repousser vos limites et venez réveiller la personne exceptionnelle que vous êtes.

C’est votre spectacle, il sera unique, comme vous !

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie



