KADER B Pérols, samedi 3 février 2024.

KADER B Pérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 16:30:00

fin : 2024-02-03 18:00:00

Ne manquez pas le spectacle de « Kader B » au théâtre de l’Odéon Montpellier.

Kader nous entraine dans son spectacle faire un tour du côté de sa vie. Pour lui tout est MAGIE. Entremêlé de close up, de grande illusion, de stand-up, le show de Kader nous transporte, nous ébahit, nous surprend et surtout nous fait rire. De son prof d’Arts plastiques aux tables qui dansent, au mec de banlieue aux cigarettes qui volent, il nous entraine dans un univers poétique et urbain …

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie



