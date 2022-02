Pernod Ricard France : « Ensemble et engagés » pour une agriculture durable Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

A retrouver sur le stand #agridemain (hall 4, alée B) : « Ensemble et engagés » pour une agriculture durable : une émission proposée par Pernod Ricard France où agriculteurs, experts, chefs et mixologue, tous engagés dans la sauvegarde de nos terroirs et de la biodiversité, mettront à l’honneur trois ingrédients-clés dans l’élaboration des spiritueux : le fenouil, la gentiane et la betterave sucrière. En présence des chefs Matthias Marc, Emmanuel Perrodin et du mixologue Samuel Wassermann, la discussion autour d’une table d’hôtes, réserve aux invités quelques surprises artistiques et culinaires…

entrée gratuite pour les visiteurs du salon de l’agriculture

