Festival Font’Arts  

Vaucluse Pernes-les-Fontaines . Pendant 3 jours, des artistes venus de différents horizons (théâtre de rue, danse contemporaine, cirque contemporain, marionnettes, musiques festives et déjantée, spectacle participatif…) enchanteront le centre de la ville. festival.fontarts@gmail.com +33 6 30 27 58 76 https://www.projecteur-pernes.fr/ Pernes-les-Fontaines

