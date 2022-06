Marché Potier de Pernes Les Fontaines Quai de Verdun Pernes-les-Fontaines Catégories d’évènement: Pernes-les-Fontaines

Vaucluse

Marché Potier de Pernes Les Fontaines Quai de Verdun, 17 juillet 2022 09:00, Pernes-les-Fontaines. Dimanche 17 juillet, 09h00 Sur place Entrée libre

Le long du quai de Verdun de 9H à 19H, 30 potiers exposent leurs créations. Cette manifestation contribue à faire de Pernes les Fontaines une « Ville Métiers d’Art », par la qualité et la diversité des créations, dans les diverses techniques, de la terre Vernissée, du grès de la porcelaine des terres sigillées, du raku… À très bientôt sur le quai de Verdun à l’ombre des platanes. Quai de Verdun Quai de Verdun 84210 Pernes-les-Fontaines 84210 Pernes-les-Fontaines Vaucluse dimanche 17 juillet – 09h00 à 19h00

