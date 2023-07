Marché Potier de Pernes Les Fontaines Quai de Verdun Pernes-les-Fontaines Catégories d’Évènement: Pernes-les-Fontaines

Vaucluse Marché Potier de Pernes Les Fontaines Quai de Verdun Pernes-les-Fontaines, 23 juillet 2023 09:00, Pernes-les-Fontaines. Marché Potier de Pernes Les Fontaines Quai de Verdun Pernes-les-Fontaines Dimanche 23 juillet, 09h00 Le long du quai de Verdun de 9H à 19H, 30 potiers exposent leurs créations. Dimanche 23 juillet, 09h00 1 Cette année encore le marché des potiers de Pernes les fontaines s’installera sur le quai de Verdun le 23 juillet 2023.

30 potiers et céramistes vous accueilleront de 9H à 19H.

Animation musicale toute la journée mais aussi un atelier de modelage pour petits et grands sera à disposition.

Également une démonstration de tournage à la corde sera installée sur le quai, sans oublier la tombola gratuite qui permet aux visiteurs de gagner 2 bons d’achat d’une valeur de 50€ chacun à dépenser sur le stand qu’ils ont préféré !

Quai de Verdun
Quai de Verdun 84210 Pernes-les-Fontaines
Pernes-les-Fontaines 84210 Vaucluse

