Randonnée du samedi aprés-midi Rue de la Mairie, 16 septembre 2023, Pernay.

Randonnée pédestre de 13 km organisée par les Traigniers de Pernay ! Randonnée accompagnée,

Rendez-vous 1/4 h avant le départ. Ravitaillement, apporter son gobelet !

Chiens tenus en laisse acceptés.

Infos : www.lestraigniersdepernay.fr.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . 2 EUR.

Rue de la Mairie

Pernay 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Walking tour of 13 km organized by the Traigniers de Pernay ! Accompanied hike,

Meeting point 1/4 h before the departure. Refreshments, bring your cup!

Dogs on a leash are allowed.

Infos : www.lestraigniersdepernay.fr

Marcha de 13 km organizada por los Traigniers de Pernay Paseo guiado,

Punto de encuentro 1/4 h antes de la salida. Refrescos, ¡traiga su taza!

Se admiten perros con correa.

Información : www.lestraigniersdepernay.fr

13 km lange Wanderung, die von den Traigniers de Pernay organisiert wird! Begleitete Wanderung,

Treffpunkt 1/4 Stunde vor dem Start. Verpflegung, bringen Sie Ihren Becher mit!

Hunde an der Leine sind erlaubt.

Infos: www.lestraigniersdepernay.fr

Mise à jour le 2023-04-17 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan