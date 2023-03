Concours de Saut d’obstacles Pernay Pernay Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Pernay

Concours de Saut d'obstacles, 7 avril 2023, Pernay

2023-04-07 – 2023-04-09

Indre-et-Loire Pernay . Concours de saut d’obstacles !

le Haras de Bel Air vous propose l’occasion d’organiser une sortie en famille ou entre amis pour tous âges

Immersion assurée dans un sport alliant passion et plaisir !

contact@harasdebelair.fr +33 6 76 22 79 86 http://www.harasdebelair.fr/

