Sortie bivouac, pour enfants Laromiguière, 28 avril 2023, Pern.

Bivouac enfants 6-12 ans, une nuit dans la nature sous un tipi !

Encadrement : Marie-Annick Cambe Titulaire du BAFA et d’un BPJEPS Education à l’Environnement et au Développement Durable. « J’ai grandi et rêvé dans ce lieu de liberté et je souhaite à mon tour y accueillir les enfants pour éveiller leurs sens et leur imaginaire en pleine nature. ».

2023-04-28 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-28 12:00:00. 50 EUR.

Laromiguière

Pern 46170 Lot Occitanie



Bivouac for kids 6-12 years old, a night in the nature under a teepee!

Supervision: Marie-Annick Cambe Holder of a BAFA and a BPJEPS in Environmental Education and Sustainable Development. « I grew up and dreamed in this place of freedom and I wish in turn to welcome children to awaken their senses and their imagination in the middle of nature

Vivac para niños de 6 a 12 años, ¡una noche en la naturaleza bajo un tipi!

Supervisión: Marie-Annick Cambe Titular de un BAFA y un BPJEPS en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. « Crecí y soñé en este lugar de libertad y me gustaría acoger a los niños para que despierten sus sentidos y su imaginación en plena naturaleza

Bivouac Kinder 6-12 Jahre, eine Nacht in der Natur unter einem Tipi!

Betreuung: Marie-Annick Cambe Titulaire du BAFA et d’un BPJEPS Education à l’Environnement et au Développement Durable (BAFA und BPJEPS Education à l’Environnement et au Développement Durable). « Ich bin an diesem Ort der Freiheit aufgewachsen und habe davon geträumt und möchte nun meinerseits Kinder dort empfangen, um ihre Sinne und ihre Vorstellungskraft inmitten der Natur zu wecken. »

