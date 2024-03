Permis Vélo en Charente-Croq’Vacances Chambon Village Maudeuil, dimanche 7 juillet 2024.

Permis Vélo en Charente-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 – 13 juillet Chambon Village 549 €

Bienvenue à Eymouthiers, où l’aventure et l’apprentissage se rencontrent pour créer une expérience unique avec notre séjour « Permis Vélo en Charente ». C’est une opportunité d’acquérir de nouvelles compétences, de s’amuser et de vivre des moments inoubliables dans un cadre exceptionnel.

Notre séjour met l’accent sur l’apprentissage du vélo en toute sécurité avec le programme «Savoir Rouler». Que tu sois débutant ou que tu souhaites te perfectionner, ton Moniteur Breveté d’État te guidera tout au long de tes apprentissages. Tu évolueras et progresseras sur notre site agréé par l’État, spécialement conçu pour assurer une expérience d’apprentissage optimale. Tu découvriras le plaisir du Vélo-VTT et tu te défieras sur notre Pump Track.

Trois sessions sur une piste équipée et adaptée te permettront d’assimiler les règles de circulation, de mémoriser les panneaux de signalisation et d’acquérir une autonomie essentielle pour circuler en toute sécurité. Nous fournissons le vélo, le casque et le gilet jaune pour que tu puisses te concentrer sur l’apprentissage et le plaisir. En plus de maîtriser le vélo, tu découvriras d’autres activités excitantes.

Tu testeras ta précision avec le tir à l’arc, défieras les hauteurs avec l’accrobranche et survoleras le paysage avec la tyrolienne. Après des journées bien remplies d’activités, tu pourras te détendre avec des baignades.

Tu participeras à notre chasse au trésor pour explorer les secrets cachés de la région. L’équipe d’animation a aussi prévu des jeux en plein air qui renforceront tes liens et créeront des souvenirs durables.

En veillées : des jeux et des histoires achèveront tes journées sur une note d’amitié avec tes nouveaux copains de la colo. Entouré par la nature préservée, Eymouthiers offre le décor idéal pour ce séjour unique. Des forêts verdoyantes aux rivières scintillantes, chaque coin de cette région regorge de trésors à découvrir à vélo et à pied.

Le séjour « Permis Vélo en Charente » à Eymouthiers est bien plus qu’une aventure. C’est une opportunité d’apprendre, de grandir et de s’amuser dans un cadre enchanteur. Alors, prépare-toi à pédaler, à viser, à grimper et à explorer avec nous. À bientôt à Eymouthiers, où l’apprentissage et l’aventure se rencontrent !

Chambon Village Le Chambon, 16220 Eymouthiers Maudeuil 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine

