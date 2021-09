Genève Centre d'art contemporain Genève “Permis de toucher”, atellier créatif en famille Centre d’art contemporain Genève Catégorie d’évènement: Genève

Centre d'art contemporain, le mercredi 22 septembre à 15:30

Mercredi 22 septembre, de 15h30 à 17h Enfants de 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte Que ferions-nous si nous avions des fruits de platane, des chardons, du cuir, de l’argile, du latex liquide, du sable, du liège, un peu de fil de cuivre, du lin, des lentilles et des balles de tennis blanches ? Nous ferions de la sculpture bien sûr ! Mais d’abord, nous ferions une chose qui est rarement permise dans les espaces d’art… toucher les œuvres de l’exposition ! Ici, il s’agira des œuvres de l’artiste plasticienne Suzanne Boulet qui nous incite, par petits groupes, à observer tactilement ses pièces. Seul ou à deux, ces objets titillent nos sensations. Lançons-nous au contact avec la matière !

Gratuit

Atelier d'observation tactile et d'expérimentation plastique avec l'artiste Suzanne Boulet
Centre d'art contemporain
Rue des Vieux-Grenadiers 10, 1205 Genève

2021-09-22T15:30:00 2021-09-22T17:00:00

