Permis de reconstruire Rochecorbon Rochecorbon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Rochecorbon

Permis de reconstruire Rochecorbon, 11 juin 2022, Rochecorbon. Permis de reconstruire Rochecorbon

2022-06-11 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-11 20:45:00 20:45:00

Rochecorbon Indre-et-Loire Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Deux individus asservis par cette mécanique implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs

tâches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages regagneront leur humanité. Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Deux individus asservis par cette mécanique implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs

tâches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. +33 2 47 52 50 20 Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Deux individus asservis par cette mécanique implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs

tâches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès lors, les personnages regagneront leur humanité. Copyright : Julien Poulain

Rochecorbon

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Rochecorbon Autres Lieu Rochecorbon Adresse Ville Rochecorbon lieuville Rochecorbon Departement Indre-et-Loire

Rochecorbon Rochecorbon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rochecorbon/

Permis de reconstruire Rochecorbon 2022-06-11 was last modified: by Permis de reconstruire Rochecorbon Rochecorbon 11 juin 2022 Indre-et-Loire Rochecorbon

Rochecorbon Indre-et-Loire