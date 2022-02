Permis de reconstruire Metronum, 3 avril 2022, Toulouse.

Permis de reconstruire

Metronum, le dimanche 3 avril à 16:00

### Dimanche en famille – Permis de construire **Spectacle musical de Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq** « Tuyau : élément de section circulaire destiné à l’écoulement, au transport d’énergie et à la propagation d’ondes sonores. » Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, partout ! Au milieu, deux individus asservis par cette mécanique implacable s’évertuent à accomplir leurs tâches quotidiennes, jusqu’au jour où la machine s’emballe… L’occasion pour les ouvriers de regagner leur humanité ? **Pierre Blavette** Riche d’un parcours éclectique, Pierre navigue entre culture classique, traditionnelle, et explorations contemporaines. Flûtiste professionnel, il est co-auteur du spectacle jeune public « Jérémie et le tamanoir ». **Jérémie Boudsocq** Formateur, chef de chœur et chanteur, Jérémie partage sa vie professionnelle entre la scène et la transmission. Il dirige désormais un « Choeur POP » d’étudiants au sein de l’université François Rabelais de Tours, l’ensemble « Voice for Gospel ». ### Plus d’infos [Site du Metronum ](https://metronum.toulouse.fr/fr_FR/agenda?oaq%5Buid%5D=54369422) //www.youtube.com/embed/_zdiRxHXUm4 ### ![]() ### Infos pratiques * Dimanche 3 avril 2022 à 16h * Durée : 2h * A partir de 6 ans * [Pass sanitaire obligatoire](https://metronum.toulouse.fr/conditions-accueil)[](https://web.passculture.app/offre/details/ALVJNDY)

Tarifs : 3€ en réduit / 5€ en tarif plein / Tribu: (2 adultes + 2 enfants) : 10€ > lien à venir

Culture

Metronum 2 Rond-Point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T16:00:00 2022-04-03T17:59:00