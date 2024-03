Permis de Reconstruire Centre culturel et de la vie associative (CCVA) Villeurbanne, dimanche 7 avril 2024.

Permis de Reconstruire Par Rugi’Son Dimanche 7 avril, 14h00, 16h00 Centre culturel et de la vie associative (CCVA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T14:00:00+02:00 – 2024-04-07T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T16:00:00+02:00 – 2024-04-07T17:00:00+02:00

Tuyau : élément de section circulaire destiné à l’écoulement, au transport d’énergie et à la propagation d’ondes sonores.

Que renferme le ventre de la ville, antre de la modernité ? Un univers futuristico-industriel où l’on suit deux personnages comme tous droits sortis des Temps modernes de Charlie Chaplin, accomplissant sans relâche des tâches quotidiennes, jusqu’au jour où l’implacable mécanique s’enraille. L’occasion rêvée pour regagner une once d’humanité ? Dans ce concert à la fibre résolument écologique, les tubes en PVC prennent vie pour former un incroyable instrumentarium. Entre percussions et instruments à vent, Permis de reconstruire est la preuve en musique du célèbre adage selon lequel rien ne se perd, tout se transforme.

Réservation uniquement au point accueil. Inscription 1h avant chaque séance dans la limite des places disponibles.

Centre culturel et de la vie associative (CCVA) 234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Charpennes Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

©Julien Poulain