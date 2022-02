Permis de jouer Mairie de Colomiers, 5 février 2022, Colomiers.

Permis de jouer

du samedi 5 février au samedi 25 juin à Mairie de Colomiers

Tous les samedis de 15h à 18h Découvrez la sélection de jeux de société – des incontournables mais également quelques perles moins connues. Jouez sans modération, en famille ou entre amis… Les bibliothécaires assurent covid-compatibilité et art d’expliquer les règles. Entrée libre | dès le plus jeune âge | atelier artistique ou atrium du Pavillon blanc| D’octobre à juin du 19 mars au 20 août, découvrez des jeux dans l’exposition « les images flottantes », dans le programme d’activités « Esprit critique es-tu là » mené en partenariat avec le Quai des savoirs. _Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe vaccinal avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 16 ans et plus, lapass sanitaire pour les publics de 12 ans à 16 ans. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites [www.ville-colomiers.fr](http://www.ville-colomiers.fr/) et [www.pavillonblanc-colomiers.fr](http://www.pavillonblanc-colomiers.fr/) pour retrouver les informations mises à jour régulièrement._

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

