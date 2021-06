Orléans salle Albert Camus Loiret, Orléans Permis de construire : 54, rue Bellebat salle Albert Camus Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Permis de construire : 54, rue Bellebat salle Albert Camus, 9 juin 2021-9 juin 2021, Orléans. Permis de construire : 54, rue Bellebat

salle Albert Camus, le mercredi 9 juin à 18:00

**L’adjointe au Maire en charge de l’urbanisme** et **L’adjointe au Maire en charge des quartiers Est** Vous invitent **Mercredi 9 juin 2020 à 18 h 00** Salle Albert Camus (4, place du Champ St Marc) à la présentation par le promoteur du projet de construction de deux immeubles (38 logements) au 54, rue de Bellebat. Réunion publique sur inscription salle Albert Camus 4 place du Champ St Marc 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-09T18:00:00 2021-06-09T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Étiquettes évènement : Autres Lieu salle Albert Camus Adresse 4 place du Champ St Marc 45000 Orléans Ville Orléans lieuville salle Albert Camus Orléans