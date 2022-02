Permis de conduire Marseille 6e Arrondissement, 20 février 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Permis de conduire Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy Marseille 6e Arrondissement

2022-02-20 20:00:00 – 2022-02-20 Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un dimanche sur deux, venez découvrir 12 artistes qui vont tout donner pour vous faire pleurer de rire lors de passages extrêmement cadencés.



Certains sont connus du Garage, d’autres y jouent pour la première fois: le point commun entre tous ces artistes, ils ont leur permis pour jouer au Garage, autrement dit ils font du stand-up !



Votre soirée :

A partir de 18h : le bar-tapas du Garage vous accueille dès l’heure de l’apéro dans son espace lounge le tout dans une ambiance musicale et chaleureuse.

20h00 : début du Comedy Club. Durée 1h15.

21h30 : on vous accompagne pour finir la soirée en musique.



Le Garage Comedy est un collectif de 50 artistes qui rassemble la crème du stand-up marseillais et qui invite chaque semaine des artistes de la France entière comme par exemple des membres du Jamel Comedy Club.

Plus besoin d’aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c’est désormais au Garage : rdv chaque semaine et tout cela gratuitement !

