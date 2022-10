Permis de conduire ? au Musée des Arts et Métiers Musée des Arts et Métiers Paris Catégories d’évènement: île de France

Permis de conduire ? au Musée des Arts et Métiers Musée des Arts et Métiers, 18 octobre 2022, Paris. Du mardi 18 octobre 2022 au dimanche 07 mai 2023 :

. payant Tarifs billet couplé (permanent et temporaire) plein tarif : 9 € tarif réduit : 6,50 € moins de 18 ans : 4 €

S’appuyant sur ses remarquables collections retraçant l’histoire des transports, le musée des Arts et Métiers lance une saison culturelle dédiée aux mobilités et propose, du 18 octobre 2022 au 7 mai 2023, Permis de conduire ?, une exposition consacrée au devenir de l’automobile. Qui peut dire avec certitude ce que sera la voiture du futur ? Comment nos besoins de mobilité évoluent-ils ? Quels sont les défis que les constructeurs, les pouvoirs publics et les citoyens devront relever pour transformer notre modèle actuel ? L’exposition Permis de conduire ? vous invite à réfléchir sur ces questions qui déchaînent parfois les passions. Plongez, pour commencer, dans vos souvenirs automobiles ! La visite débute par un salon de l’auto miniature. L’incontournable 2 CV Charleston, la 205 GTI, petite mais nerveuse, ou la mythique DS… une trentaine de modèles réduits emblématiques des années 1950 à nos jours vous y attendent ! Poursuivez votre route jusqu’à une station-service tout droit sortie des Trente Glorieuses où un modèle unique de 4 CV, en coupe, attend pour faire le plein après de longues années passées dans les réserves du musée. Qu’y a-t-il sous le capot ? Découvrez-le à travers des dispositifs multimédias et des manips en libre-accès ! Objet révolutionnaire, la voiture, utilisée massivement, occasionne pollution, accidents ou embouteillages. Comment relever ces défis ? Chercheurs et industriels travaillent chaque jour pour développer des solutions innovantes pour assister le conducteur derrière son volant, améliorer la sécurité routière ou optimiser les motorisations. Au-delà de la technique, c’est aussi notre rapport à la mobilité qu’il faut interroger ! Objectif ambitieux et nécessaire, d’autant plus ardu à relever que nous entretenons, individuellement et collectivement, une relation très particulière avec l’automobile. Produit industriel mais également marqueur culturel, la voiture est aussi un objet de rêve. Concept cars imaginés par des designers, extravagantes hypercars, voitures volantes proches des drones, automobiles têtes d’affiche au cinéma… L’exposition fait la part belle à l’imagination. En fin de parcours, créez votre propre voiture et repartez avec votre vignette personnalisée ! Musée des Arts et Métiers 60, rue de Réaumur 75003 Paris Contact : https://www.arts-et-metiers.net/musee/permis-de-conduire https://www.arts-et-metiers.net/musee/tarifs

