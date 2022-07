Permis de conduire

2022-07-10 – 2022-07-10 Un dimanche sur deux, venez découvrir 12 artistes qui vont tout donner pour vous faire pleurer de rire lors de passages extrêmement cadencés.



Certains sont connus du Garage, d’autres y jouent pour la première fois : le point commun entre tous ces artistes, ils ont leur permis pour jouer au Garage, autrement dit ils font du stand-up !



À partir de 18h : le bar-tapas du Garage vous accueille dès l’heure de l’apéro dans son espace lounge le tout dans une ambiance musicale et chaleureuse.

20h00 : début du Comedy Club.

