Perm'atelier : à la découverte d'un jardin urbain
Châteauroux, 11 juin 2022
2 place de la République
Indre

Venez découvrir le jardin de « PermaBerry », association qui possède un jardin partagé chemin de la baignade, à deux pas du centre-ville de Châteauroux. Vous entrerez dans un espace bucolique en harmonie avec la nature. Ici, les valeurs de la permaculture ont inspirées celles de l'association. Pour les découvrir, vous serez accompagnés par Ludovic et Stéphane qui se feront un plaisir de vous initier à leurs méthodes pour concevoir un potager permacole. Parce que manger bon et sain, finalement, ce n'est pas si compliqué !

+33 2 54 34 10 74

