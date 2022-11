Permanences numériques Saint-Léger-sous-la-Bussière Saint-Léger-sous-la-Bussière Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-la-Bussière

Sane-et-Loire

Permanences numériques Saint-Léger-sous-la-Bussière, 15 novembre 2022, Saint-Léger-sous-la-Bussière. Permanences numériques

Mairie Saint-Léger-sous-la-Bussière Sane-et-Loire

2022-11-15 – 2022-11-15 Saint-Léger-sous-la-Bussière

Sane-et-Loire Saint-Léger-sous-la-Bussière EUR Pour vous aider dans l’utilisation de vos outils numériques (Tablettes, smartphone, mails, navigation internet, bureautique…), nous vous proposons un accompagnement individualisé sur rendez-vous. Saint-Léger-sous-la-Bussière

dernière mise à jour : 2022-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-la-Bussière, Sane-et-Loire Autres Lieu Saint-Léger-sous-la-Bussière Adresse Mairie Saint-Léger-sous-la-Bussière Sane-et-Loire Ville Saint-Léger-sous-la-Bussière lieuville Saint-Léger-sous-la-Bussière Departement Sane-et-Loire

Permanences numériques Saint-Léger-sous-la-Bussière 2022-11-15 was last modified: by Permanences numériques Saint-Léger-sous-la-Bussière Saint-Léger-sous-la-Bussière 15 novembre 2022 Mairie Saint-Léger-sous-la-Bussière Sane-et-Loire Saint-Léger-sous-la-Bussière Sane-et-Loire

Saint-Léger-sous-la-Bussière Sane-et-Loire