Permanences numériques Médiathèque Françoise Sagan, 2 juin 2022, Paris. Le jeudi 30 juin 2022

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 23 juin 2022

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 16 juin 2022

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 09 juin 2022

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 02 juin 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit

Ateliers numériques individuels proposés en partenariat avec l’association COLOMBBUS Besoin d’aide pour utiliser votre smartphone ou votre ordinateur ? Venez avec vos questions ! Réservez un créneau d’une heure pour qu’un expert vous aide à trouver une solution. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l'Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

