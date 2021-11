Mérignac Maison des associations Gironde, Mérignac Permanences juridiques gratuites dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes Maison des associations Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Permanences juridiques gratuites dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes Maison des associations, 25 novembre 2021, Mérignac. Permanences juridiques gratuites dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes

Maison des associations, le jeudi 25 novembre à 09:00

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le CIDFF organise des Permanences juridiques gratuites dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes le jeudi 25 novembre 2021 au Point Justice situé à la Maison des Associations de Mérignac. Des juristes vous renseignent sur des champs pluriels du doit (droit des personnes, droit de la famille, droit du travail, droit de la consommation, droit des étrangers, droit locatif, droit des contrats, procédures civiles et pénales). Le CIDFF agit aussi tout particulièrement sur l’ensemble des problématiques rencontrées par les femmes. ### Informations pratiques Permanences juridiques gratuites dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes Le Jeudi 25 novembre 2021 de 09h à 12h au Point Justice à la Maison des Associations, 55 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Sur rendez-vous : 05 56 44 30 30

Sur rendez-vous

Le CIDFF organise des Permanences juridiques gratuites dédiées à la lutte contre les violences faites aux femmes le jeudi 25 novembre 2021 à la Maison des Associations. Maison des associations 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T09:00:00 2021-11-25T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Maison des associations Adresse 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Ville Mérignac lieuville Maison des associations Mérignac