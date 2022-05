Permanences écrivain public Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Permanences écrivain public Médiathèque Françoise Sagan, 18 mai 2022, Paris. Le samedi 28 mai 2022

de 10h00 à 13h00

Le samedi 21 mai 2022

de 10h00 à 13h00

Le mercredi 18 mai 2022

de 14h00 à 18h00

. gratuit

Permanences proposées par un écrivain public de l’association D.E.Lire pour être à l’aise dans vos démarches administratives, rédiger un courrier, rédiger un CV ou écrire une lettre. Prenez rendez-vous pour profiter de l’expertise d’un écrivain public pour toutes vos démarches administratives.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

4 : Gare de l’Est (Paris) (403m) 32 : Faubourg Saint-Denis (Paris) (149m)

Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/ https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan/

