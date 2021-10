Permanences du Défenseur des Droits Point d’accès au droit (P.A.D. 19e), 11 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 11 au 13 octobre 2021 :

lundi de 13h à 17h30

et mardi de 9h30 à 13h

et mercredi de 9h30 à 17h30

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte contre les Discriminations

Le Point d’Accès au Droit du 19ème arrondissement (PAD 19) reçoit les délégués du Défeneur des droits pour des consultations juridiques autour des discriminations et de l’accès au droit. Toute la semaine, le PAD 19 mettra également à disposition des affiches, flyers, et documents sur les discriminations et les recours possibles, notamment dans le domaine du sport.

Point d’accès au droit (P.A.D. 19e) 53 rue Compans Paris 75019

7bis, 11 : Place des Fêtes (225m) 7bis : Botzaris (292m)



Contact :Point d’Accès au Droit 19 https://www.paris.fr/equipements/point-d-acces-au-droit-p-a-d-19e-1216

