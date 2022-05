Permanences du conseiller numérique Mairie de Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Un conseiller numérique vous accompagne dans l’utilisation d’internet et des outils numériques (smartphone, PC, tablette, etc), sans rendez-vous lors de la permanence en mairie, en rendez-vous individuel ou sous forme d’ateliers collectifs. Pour prendre rendez-vous contacter la MCL au 05.49.86.17.11 et demander Laurine Maronneau.

Gratuit

Pour vous aider dans l’utilisation d’internet et des outils numériques Mairie de Vicq-sur-Gartempe 2 Terrier Sainte Serenne 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe Vienne

2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T12:00:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T12:00:00;2022-06-14T10:00:00 2022-06-14T12:00:00

