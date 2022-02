– PERMANENCES DES COMPOSTEURS – 3 Rue Gabriel Cosson,92220 Bagneux,France, 9 février 2022, Bagneux.

du mercredi 9 février au samedi 19 février à 3 Rue Gabriel Cosson, 92220 Bagneux, France

– PERMANENCES DES COMPOSTEURS – ——————————– Bagneux Environnement : En fonction des règles sanitaires en vigueur pour faire face à la COVID, les lieux et horaires pourraient être modifiés. Merci pour votre compréhension ! * **22 janvier 2022 : – Récolte à l’Agrocité à 14h.** * **26 janvier 2022 : – Permanence Médiathèque à 11h et 13h30 au Parc Richelieu.** * **2 février 2022 : – Permanence Ilan Halimi à 11h et 13h45 Nelson Mandela.** * **5 février 2022 : – Récolte Mandela et Extension du Parc François Mitterrand** * **9 février 2022 : – Permanence Cosson à 13h, et au Square du 19/03/62 à 14h30** * **19 février 2022 : – Récolte Cosson et Ilan Halimi**

Proposé par Bagneux environnement

