Annecy Haute-Savoie Annecy Une permanence d’écrivain public est proposée dans les médiathèques d’Annecy pour toutes les démarches qui nécessitent une aide pour lire ou écrire, anonymement et dans le respect de la confidentialité. Annecy

