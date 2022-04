Permanences de Mme Girard Mairie de quartier de la Cousinerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Mme Maryvonne Girard, 1ère adjointe au Maire, tiendra une permanence mercredi 11 mai 2022 à 10h, à la mairie de quartier de la Cousinerie.** Veuillez noter que les inscriptions se font auprès des agents d’accueil de la structure dès l’heure d’ouverture du site.

Permanence de Mme Girard, 1ère adjointe, mercredi 11 mai 2022 à 10h, à la mairie de quartier de la Cousinerie. Mairie de quartier de la Cousinerie 3 place Jean Moulin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

